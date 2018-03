Apoya Planta Mecánica el programa arrocero cubano

Santa Clara, Cuba. – Como parte de la producción cooperada del Ministerio de Industrias con otros sectores, la Empresa Planta Mecánica de Santa Clara incursionará en la reparación de remolques para el Programa de Desarrollo Arrocero.

Raquel Rivera, directora adjunta de esa entidad, informó a Radio Reloj que en una primera etapa recuperarán 29 equipos con un alto nivel de deterioro, procedentes de la Unidad de Servicios Técnicos del batey Emilio Córdova en Encrucijada y de la Empresa Aguada en Cienfuegos.

La Empresa Planta Mecánica de Santa Clara, que a partir de ahora rehabilitará parte de los remolques del Programa de Desarrollo Arrocero, cuenta con los insumos necesarios para entregar el primer lote a fines de junio.

Esta nueva encomienda ampliará la cartera de negocios de esa industria villaclareña, y contribuirá a asegurar la producción de arroz nacional para reducir su importación.

