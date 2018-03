Planes de Macri buscan liquidar la educación pública

Una amplia huelga de maestros de escuelas públicas dejó sin clases a más de 5 millones de alumnos en los primeros días del ciclo lectivo 2018 en 17 de las 24 provincias de Argentina.

Miles de personas marcharon hacia el Ministerio de Educación en Buenos Aires en el marco de un paro de dos días por mejoras salariales y más fondos para el presupuesto de la educación pública.

Además, los docentes denuncian que, el pasado enero, el Gobierno eliminó la paritaria nacional, que es la negociación que mantenían con la cartera educativa para establecer un sueldo mínimo en todo el país, cantidad que después ajustaba cada provincia de acuerdo a sus fondos.

La Confederación de Trabajadores de la Educación aseveró que se trata de un paro contundente y criticó al Gobierno de Mauricio Macri por haber cerrado programas educativos y enfrentar a los profesores a justes constantes.

