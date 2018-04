Países no Alineados por buscar fuerza en su diversidad

El Movimiento de Países no Alineados debe buscar fuerza en su diversidad, y alentar la unidad para enfrentar problemas globales con una sola voz, declaró el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

En conferencia de prensa en Bakú junto a su par azerí, Elmar Mammadyarov, el titular subrayó que el Movimiento es diverso, tanto desde el punto de vista político como cultural y por otros aspectos.

Pero debemos hacer énfasis en los que une y no, precisamente, en lo que nos separa, declaró el jefe de la diplomacia venezolana, quien recordó que en la ONU, los no Alineados representa dos tercios de sus miembros.

En ese sentido, el ministro azerí también consideró que la unidad del Movimiento de Países no Alineados puede ayudar a hablar con una sola voz, no solo para resolver problemas internacionales, sino también para defender y avanzar la agenda nacional de los países.

(Visited 1 times, 2 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.