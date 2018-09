Nicolás Maduro realiza visita oficial a China

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza una visita oficial a China con una agenda intensa que incluirá actos formales, las conversaciones con su par anfitrión, Xi Jinping, y la firma de nuevos acuerdos.

Según el programa previsto, el mandatario latinoamericano abrirá la jornada con un recorrido y la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo donde reposan los restos de Mao Zedong, líder del Partido Comunista de China y fundador del país como República en 1949.

A continuación, clausurará la 16 Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, un importante mecanismo que desde principios de esta semana sesiona en esta capital para revisar 472 pactos ya suscritos y definir proyectos futuros en el contexto de la cooperación bilateral.

En la tarde, Maduro asistirá a una ceremonia protocolar y depositará una ofrenda floral ante el Monumento a los Héroes del Pueblo en la emblemática plaza Tian’anmen de Beijing.

Posteriormente en el Gran Palacio del Pueblo lo recibirá el primer ministro, Li Keqiang, y luego Xi le dará la bienvenida oficial.

Los dos presidentes abordarán temas relativos a la cooperación bilateral previo a presenciar la firma de varios acuerdos de asociación estratégica en las áreas económica, comercial, energética, financiera y tecnológica, entre otras.

Según el mismo adelantó, los nuevos convenios darán un mayor ímpetu a la cooperación existente y a los nexos bilaterales, establecidos en 1974.

El primer mandatario bolivariano viajó la víspera a la nación china con el objetivo de fortalecer la agenda bilateral y profundizar las relaciones políticas, culturales y diplomáticas.

En ese sentido manifestó que Venezuela continuará su camino junto a China como uno de sus más importantes aliados, país donde sesionará la 16 Comisión Mixta Bilateral.

Datos oficiales cifran en 8,97 mil millones de dólares el valor de las operaciones comerciales entre los dos países durante 2017, cuando además mantuvieron contactos de alto nivel y el intercambio pueblo a pueblo.

