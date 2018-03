Expresan condolencias a Rusia por víctimas de incendio

Moscú, Rusia. – El voraz incendio registrado la tarde del domingo en un centro comercial de la ciudad rusa de Kemérovo, en Siberia, ha causado al menos 64 muertos y decenas de heridos y desaparecidos.

Varios líderes del mundo han transmitido su solidaridad con familiares de las víctimas y con el pueblo ruso, como el Gobierno de Venezuela que expresó sus condolencias y deseos de pronta recuperación a las personas que resultaron heridas en el siniestro.

En tanto, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta, Rosario Murillo, hicieron lo propio y enviaron una misiva a su homólogo Vladimir Putin.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, también expresó a través de un comunicado su deseo de pronta recuperación a los heridos, al tiempo que ofreció sus profundas condolencias a los familiares de las víctimas, al pueblo y al gobierno de Rusia por el incendio.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.