Cultura venezolana rinde homenaje a Chávez

Caracas, Venezuela.- Integrantes del universo cultural de Venezuela rinden tributo al Comandante Hugo Chávez, como parte de las actividades que se efectúan en Venezuela hasta el 15 de marzo, a 5 años de la desaparición física del líder bolivariano.

El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, convocó al foro, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, en Caracas, y se homenajeará el apoyo del proyecto revolucionario, instalado por Chávez a los artistas y creadores de Venezuela.

Las autoridades y el pueblo desarrollan un amplio programa en tributo al líder de la Revolución bolivariana, Hugo Chávez, en ocasión del aniversario de su muerte.

Los eventos dirigidos a conmemorar la esencia humanista y revolucionaria de Chávez tienen su epicentro en el Cuartel de la Montaña, ubicado en la parroquia capitalina de 23 de enero, donde descansan los restos mortales del comandante bolivariano.

