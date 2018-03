Evocan sucesos del trece de marzo

Bayamo, Cuba.- El asalto al Palacio Presidencial y la Toma de Radio Reloj, en su aniversario 61, se evocó este martes en la Universidad central de Granma, en Bayamo, y en su sede.

Esos colectivos destacaron la trascendencia de esas acciones que lideró José Antonio Echeverría, quien luego de hablarle a los cubanos por Radio Reloj, y dirigirse a la Universidad de La Habana, cayó en combate al enfrentarse con fuerzas de la policía batistiana.

El presidente mártir de la Federación de Estudiantes Universitarios, fue recordado en centros laborales, de la Defensa, el Orden Interior y en organismos de base de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en Granma.

Trabajadores del sistema radial del territorio también evocaron los sucesos del 13 de Marzo, y por las emisoras de esa región se trasmitió la histórica grabación de las palabras de José Antonio Echeverría por Radio Reloj.

