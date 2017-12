Presentan en Cuba informe de seguimiento de la educación en el mundo

La Habana, Cuba.- La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, presentó en Cuba el resumen del informe de seguimiento de la educación en el mundo 2017 – 2018.

Al rendir cuentas en el ámbito de la enseñanza, Miguel LLivina Lavigne, de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y Cuba del organismo internacional, puntualizó que es injusto culpar a los docentes de los fallos de los sistemas educativos por sus resultados insuficientes.

Significó que el resumen del seguimiento de la educación mundial indica que más de la mitad de los niños en el orbe solo tienen competencias básicas de lectura y 4 de cada 5 países no tienen la enseñanza obligatoria en el preescolar.

Miguel LLivinia Lavigne aseguró que unos 100 millones de jóvenes en el mundo no saben leer y la ayuda a la educación está estancada.

Cuba una excepción educacional

Ante la alarmante situación mundial de la enseñanza, Cuba es una excepción por la alta prioridad y voluntad política de su gobierno en desarrollar la educación integral de todos sus ciudadanos, aseguró Cira Piñeiro Alonso.

La vice ministra primera de educación, al intervenir en la rendición de cuentas de la UNESCO en Cuba, referida a la enseñanza, señaló el carácter masivo y con equidad de nuestra instrucción y dijo que su gasto público representa el 23 por ciento del Presupuesto.

Silvia Navarro, directora del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, anunció en la presentación del informe de seguimiento de la educación mundial, que Cuba realiza el tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Enseñanza, el cual es más protagónico y participativo.

Explicó que el programa persigue una educación gratuita, equitativa y eficiente que provee resultados de calidad.

