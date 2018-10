Las ideas no se pueden bloquear

Con un reclamo a la humanidad de condena al criminal bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, se presentó en La Habana el Informe sobre las afectaciones de ese flagelo al Sistema Educacional Cubano.

El doctor Paul Torres Fernández, vocero del Ministerio de Educación, expresó que a pesar del recrudecimiento del bloqueo, Cuba dedica el 23 por ciento del presupuesto nacional a la enseñanza, lo cual indica la prioridad del gobierno revolucionario a la instrucción.

Precisó que ese flagelo obstaculiza la adquisición de recursos al tener que comprarlos en países lejanos, por lo que el país tiene numerosas carencias en todos los tipos y niveles educativos.

Otras afectaciones del bloqueo a la educación se producen en las limitaciones con el mantenimiento de los círculos infantiles, lo cual provoca que no se oferten, en este período, más de 5 mil plazas a madres trabajadoras.

