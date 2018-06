Aportes al desarrollo científico de la escuela primaria

Dania López, directora nacional de Primaria, afirmó que el sistema educativo cubano defiende la necesidad de asumir una educación humanista, revolucionaria y desarrolladora, basada en las raíces pedagógicas de Varela, Martí y Fidel.

Al inaugurar en La Habana el Simposio de esa enseñanza en el Congreso de Ciencia y Educación, se refirió a la inclusión educativa en zonas urbanas o rurales y en escuelas multigrados en la atención a menores con varias formas de expresión en su desarrollo.

Dania López dijo que en las condiciones actuales, signadas por el bloqueo estadounidense, es un reto para los educadores, perfeccionar sus logros con garantía de equidad y atención para obtener el aprendizaje de los alumnos.

El Congreso de Ciencia y Educación concluye hoy con una conferencia sobre el Perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación y sus proyecciones.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.