El primer tercio de la Serie Nacional ya es historia

Por: Joel García

La temporada cubana de béisbol ya venció sus primeros 15 partidos para todos los equipos y aunque reina la paridad y rivalidad entre casi todas las selecciones, no puede decirse lo mismo de la calidad.

Ciego de Ávila, Industriales, Sancti Spíritus y Villa Clara han tenido el arranque más estable, sobre todo los tigres de Roger Machado, quienes han tenido una estabilidad ganadora basado en un excelente pitcheo abridor y una estable ofensiva.

Camagüey y Artemisa también han sacado buen dividendo de este primer tercio, en tanto la garra de Guantánamo e Isla de la Juventud promete lucha hasta el final para un boleto a la segunda etapa.

Muy pegado a la zona de clasificación andan Las Tunas, Cienfuegos, Holguín y Santiago de Cuba, aunque todo esto puede cambiar si mejoran pitcheo y defensa. Las sorpresas mayores también merecen un aparte.

Más allá de las explicaciones que puedan dar Carlos Martí y Víctor Figueroa, mentores de Granma y Matanzas, respectivamente, sobre el discreto resultado de sus equipos, lo cierto es que nadie esperaba estos rendimientos tras el primer tercio de la Serie Nacional.

En el caso de los dobles campeones nacionales, las ausencias de Roel Santos y Yoelkis Céspedes por lesión, así como de Lázaro Blanco por su contrato en la Liga Can-am han sido muy significativas en su errático paso.

De los cocodrilos yumurinos solo basta decir que cuatro éxitos en las primeras 20 salidas casi los tienen ya fuera de los cuatro boletos directos y solo un repunte mágico les permitiría discutir entre los comodines su octava clasificación consecutiva a la segunda fase.

Mucho resta al campeonato y la paridad vista hasta hoy hace presagiar, al menos, más tensión hasta el final.

