Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 sigue su marcha

La Habana, Cuba. – El equipo Santiago de Cuba llegó a 8 victorias en la Serie Nacional de Béisbol para menores de veintitrés años, tras superar a Holguín 9 carreras por 2; Santiago Torres lideró la ofensiva en el crédito desde el box para Digney Arévalo.

Sagua la Grande sirvió como sede amuleto al Villa Clara para salir del bache y detener el impulso de Cienfuegos 4 anotaciones por 3; y Ciego de Ávila castigó a Sancti Spíritus 10 carreras por 3, incluyendo jonrón de Lázaro Martín.

Los pinareños batearon 17 jits en el éxito frente a los artemiseños 15 por 8; la Isla de la Juventud fue mejor que La Habana 4 a una; y los camagüeyanos derrotaron 3 por 2 a los tuneros.

No se efectuaron los juegos entre Matanzas y Mayabeque, ni Granma frente a Guantánamo; resultó la mejor jornada a la defensa tras diez fechas, compilándose solo una decena de errores entre los seis partidos efectuados.

