Arrancan hoy nuevos compromisos en la pelota cubana

La Habana, Cuba. – Este jueves 27 de septiembre comienzan nuevos compromisos en la Serie Nacional de Béisbol, algunas de ellas decisivas rumbo a clasificaciones o despedidas, resalta la de Las Tunas y Villa Clara, ocupantes de los puestos cuarto y quinto en la tabla de posiciones.

El líder Ciego de Ávila jugará contra Pinar del Río, conjunto ya eliminado; Industriales intentará mantenerse en la élite durante su visita a Matanzas; y Holguín tendrán un fuerte reto contra los ambiciones de la Isla de la Juventud.

Santiago de Cuba buscará recuperarse ante Cienfuegos, lo mismo que Artemisa versus los frustrados monarcas de Granma; también con opciones Mayabeque y Sancti Spíritus pretenden ganar las subseries a Guantánamo y Camagüey.

El mayabequense Pedro León lidera a los jonroneros con 12, el santiaguero Edilse Silva el average ofensivo con 429 y su compañero Alberto Biset a los lanzadores con promedio de 1:51 carreras limpias permitidas.

