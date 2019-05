Romerías de Mayo alzan su voz contra el bloqueo

Holguín, Cuba. – Organizadores y participantes en las Romerías de Mayo, ratifican el reclamo de millones de cubanos y toda la comunidad internacional, para poner fin al bloqueo genocida de Estados Unidos contra la Isla solidaria e internacionalista.

Desde el balcón de Fidel, en el museo de La Periquera, el presidente de honor del Festival de Juventudes Artísticas, Alexis Triana Hernández, recordó que la lucha contra el bloqueo constituye uno de los principios fundacionales del evento en sus 25 años.

Convocamos a defender la cultura y plantar rodilla en tierra por la Venezuela de Bolívar, porque entendemos de amor y no de odios, sentenció el fundador del Festival.

A su agenda de actos solidarios, diversidad artística y reflexión en torno a la defensa de las identidades nacionales, las Romerías suman en su actual cita un nuevo abrazo de anfitriones y visitantes contra el bloqueo.

