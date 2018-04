Reconocerá Festival de Cine de Gibara la impronta del ICAIC

Holguín, Cuba. – Los organizadores del Festival Internacional de Cine de Gibara dedicarán un homenaje al medio siglo de los filmes Lucía, de Humberto Solás, y Memorias del subdesarrollo, de Gutiérrez Alea, durante la venidera cita del certamen.

Realzadas por la crítica entre las obras esenciales del cine latinoamericano, son fruto del amparo institucional a la producción audiovisual y sus creadores, asegurada por la política cultural del país con la creación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.

Las cintas centrarán un panel temático en el programa del evento, por su medular importancia para entender la historia del cine nacional desde la fundación del ICAIC, señala un comunicado en el sitio Web del Festival.

A 200 años de su fundación, Gibara recibe otra vez a los cineastas del mundo en un encuentro renovado y leal a su principal inspirador, el maestro Humberto Solás.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.