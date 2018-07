Ratifica la Jornada Cucalambeana vigencia del punto cubano

Las Tunas, Cuba. – La 51 Jornada Cucalambeana concluyó este domingo en la oriental provincia Las Tunas tras ratificar la defensa del punto cubano, luego de siete meses de que fuera declarado por la Unesco como Patrimonio espiritual de la humanidad.

La reunión anual de homenaje a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo (El Cucalambé), saludó este 1ero. de julio el cumpleaños 189 del bardo tunero con la premiación del Concurso de improvisadores Justo Vega.

Los ganadores, Cindy Manuel Alfonso, de Pinar del Río, Geordanis Romaguera, de Matanzas y Liliana Rodríguez, de Las Tunas, en ese orden, lideraron un grupo de finalistas.

También en ese evento teórico el Ministerio de Cultura entregó en Las Tunas el premio Memoria Viva al destacado poeta y pedagogo tunero Guillermo Castillo, relevante especialista en materia de enseñanza.

