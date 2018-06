Nombra la Radio Cubana a nuevos Maestros Radialistas

La Habana, Cuba. – Este jueves, en La Habana, fue entregada la condición de Maestros Radialistas a Calixto Rodríguez Machado, especialista principal en Telecomunicaciones y Pedro Ávila Noriega, jefe de Economía en Radio Rebelde.

Ellos recibieron el estímulo de manos de Yusaima Cardona, funcionaria del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Nereida Labrada, secretaria general del Sindicato de Cultura en el país.

Rodríguez Machado recibió el premio por su participación en el Fórum de Técnicos de la Radio y Televisión; mientras que Ávila Noriega participó en la organización de los Festivales Nacionales de Radio y en los Encuentros Iberoamericanos de Radiodifusores celebrados.

En ese acto, en la sala Ernesto Guevara, del Instituto Cubano de Radio y Televisión, Iliana Travieso recibió el Micrófono de la Radio Cubana, máximo lauro que otorga el medio, por su labor en la especialidad de Economía.

