Destaca ministro cubano necesidad de rescate de memoria cultural

Pinar del Río, Cuba.- Abel Prieto Jiménez, Ministro de Cultura, destacó en Pinar del Río la importancia de rescatar la memoria cultural, que las personas se acerquen a sus raíces, sobre todo en un mundo en el cual conviven falsos ídolos.

Tras la inauguración de la Feria del Libro en Pinar del Río, en el teatro José Jacinto Milanés, aseveró a la prensa la necesidad de que la gente sienta el valor de lo suyo, un mensaje que les atañe como comunidad e individuos.

Sobre la fiesta de las letras en esa región de la Isla, dijo que la literatura vueltabajera está en un gran momento, por el despliegue de obras dedicadas a niños y jóvenes, en un intento por potenciar el hábito de leer.

Ediciones Loynaz ha llegado a su mayoría de edad con los títulos que propone; en tanto de manera general, las editoriales territoriales cuentan con mayor calidad y pueden competir con las mejores del país, argumentó Abel Prieto.

