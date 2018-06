Camagüey despidió el San Juan

Camagüey, Cuba. – Este viernes comenzó el entierro de San Pedro desde la Plaza de los Trabajadores de la ciudad de Camagüey hasta la plaza de la Caridad con muchos acongojados siguiendo el féretro con un recorrido las principales vías de la medio milenaria urbe.

A pesar del calor los tambores y trompetas acompañantes incitaron a los transeúntes a sumarse al jolgorio, entre lamentos, cantos y tragos de ron Puerto Príncipe.

Como es habitual, con el tradicional entierro de San Pedro, llegan a su fin los festejos del San Juan camagüeyano, fiesta que muchos disfrutan en calles y plazas de Camagüey.

En la noche del jueves se realizó el último de los paseos de carrozas, comparsas y congas, por el centro de la ciudad, sobre el que los camagüeyanos tienen muy buena opinión, por su creatividad, belleza y contagiosos ritmos cubanos que acompañaban a las bellas agramontinas.

