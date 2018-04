Reconocen investigaciones de excelencia que prestigian a Cuba

La Habana, Cuba. – Un grupo de 72 investigadores recibieron este viernes los Premios Nacionales a los resultados de la investigación científica que otorga la Academia de Ciencias, acto presidido por el primer vicepresidente cubano Miguel Díaz-Canel Bérmudez.

El directivo destacó la importancia de los galardones, lo cual -dijo- ratifica las potencialidades del sector y llamó a acudir a la investigación científica desde todos los ámbitos de la sociedad.

Durante el acto, el General de Brigada Arnaldo Tamayo Mendez entregó a la emblemática institución la medalla sobre la Ciencia Espacial, que otorgó la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a Cuba por su contribución al desarrollo de esa área.

Como parte de la jornada, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente entregó cinco premios especiales a investigaciones con gran impacto económico, ambiental y social para Cuba.

