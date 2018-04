Cuba; voluntad política de actuar ante complejo fenómeno

La Habana, Cuba. – No es un tema nuevo, pues desde hace décadas Cuba ejecuta investigaciones con el fin de identificar los principales peligros, vulnerabilidades y riesgos por los efectos del cambio climático.

Hoy en toda la isla se implementa el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida, un programa que cuenta con el antecedente de la alerta expuesta por el Comandante en Jefe Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra de 1992.

Aprobada en abril del pasado año, esa herramienta tiene entre sus objetivos reducir las áreas de cultivos afectadas por la intrusión salina, y planificar los procesos de reordenamiento urbano de asentamientos amenazados.

También prioriza la protección de los manglares, uno de los principales humedales que permiten la sostenibilidad de la vida en la zona costera.

