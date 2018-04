Bruzón triunfa en abierto mexicano de ajedrez

El Gran Maestro Lázaro Bruzón ganó invicto el Torneo Abierto de Aguascalientes, en México, con triunfo en la novena ronda sobre el también cubano Heriberto Díaz.

Tal victoria permitió al tunero acumular ocho unidades, media más que el anfitrión Juan Carlos González quien dividió en el cierre frente al holguinero Isán Ortiz, ubicado en la quinta plaza después de otros dos representantes de nuestro país, Omar Almeida y Alexey Fernández.

Bruzón cumplió con las expectativas de ser el primero en el escalafón inicial y logra así otro título para su carrera, además de ganar 7 puntos ELO que le impulsan como el de mayor coeficiente entre los jugadores activos de Latinoamerica.

El Torneo Abierto de Aguascalientes contó con la presencia de trece ajedrecistas cubanos, la mayoría de ellos inscritos en el Torneo Capablanca in Memoriam que tendrá por sede a La Habana el próximo mes de mayo.

