Evalúan estrategia de desarrollo local en Guantánamo

Guantánamo, Cuba. – Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba, evaluó la Estrategia de Desarrollo Local de Guantánamo, durante la visita gubernamental que analiza el cumplimiento de los programas más importantes que se ejecutan en el territorio.

Dicha estrategia fue expuesta por Yens William Ferrer, funcionario de la Asamblea Provincial del Poder Popular que atiende esas iniciativas, las cuales buscan convertirse en aportadoras de dividendos a la economía del país.

Como parte de su recorrido, el también miembro del Buró Político chequeó la marcha de las reparaciones del único ingenio activo en Guantánamo, el Central Argeo Martínez, con vistas al inicio de la zafra azucarera.

Valdés Mesa indicó que el desempeño de la entidad será decisivo para el buen desenvolvimiento de esa actividad económica que produce derivados muy cotizados como alcoholes y mieles que son importantes rubros exportables.

