Rechazan desde Angola profanación a símbolo de la nación cubana

Luanda, Angola. – Cubanos residentes y diplomáticos en misión diplomática en Angola repudiaron hoy la profanación en La Habana de bustos del apóstol José Martí y las acciones estadounidenses contra su patria.

Según recordó el foro, el próximo 28 de enero se cumplirán 167 años del nacimiento de Martí, Héroe Nacional y apóstol de la independencia de Cuba, quien supo avizorar con claridad meridiana las pretensiones hegemónicas de Estados Unidos.

Esa misma visión imperialista sustenta en la actualidad el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial de la potencia norteña contra la Isla y el carácter extraterritorial de las medidas de Washington, consideró la Asociación de la Comunidad de Cubanos Residentes en Angola.

Condenamos esta innoble y cobarde actitud del gobierno estadounidense, repudiamos sus acciones para desestabilizar nuestra Patria, señaló el texto.

