Fidel a la Historia universal

Solo la propia vida pudo con Fidel. Ni accidentes, ni traiciones, ni una decena de presidentes norteamericanos, ni más de 600 intentos de atentados, pudieron con el tremendo gladiador que dedicó su vida a los demás.

Había dicho, y lo cumplió hasta el último aliento, que por esta Revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estaba dispuesto a dar la vida. Ese fue su credo durante más de medio siglo cuando muchas veces se jugó la vida al frente de un pueblo que con él resistió una invasión, ciclones, la pérdida de los aliados y hasta la posibilidad de una hecatombe nuclear.

Un pueblo que con él hizo realidad la sentencia martiana de que Patria es Humanidad y se desperdigó a ayudar a otros en los más lejanos rincones del planeta.

Imparable motor de una Revolución autóctona, Fidel trascendió así los márgenes de Cuba para quedarse en la Historia universal.

