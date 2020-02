Potencian en Matanzas producción de carbón vegetal

Cuba. – La Empresa Agroforestal en Matanzas potencia la producción de carbón vegetal con destino a la exportación y el consumo nacional ante la responsabilidad de generar ingresos en divisas al país.

Con un desempeño en aras de recuperar mercados, la entidad yumurina aspira a mejores indicadores económicos en la producción de ese rubro y el aprovechamiento de los recursos para la tala de especies maderables dedicadas a esos fines.

En Matanzas una planta beneficiadora del carbón humaniza las labores de los operarios, aumenta la calidad de ese renglón exportable y eleva la productividad del trabajo en cada jornada ante los retos de ganar en eficiencia.

Para garantizar la materia prima con que se elabora ese combustible doméstico los yumurinos incrementan las hectáreas de bosques con especies de fácil crecimiento y aprovechan el marabú que perjudica el fomento agropecuario.

