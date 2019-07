Recibe Canciller de Cuba a Director General de la FAO

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió hoy al Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, José Graziano da Silva, quien realiza una visita a Cuba.

En el encuentro, ambos ratificaron el buen estado de las históricas relaciones de cooperación entre esa organización y Cuba, según informó Rodríguez en su cuenta en Twitter.

Igualmente, el titular cubano de Relaciones Exteriores manifestó el interés común de ambas partes; mientras que Da Silva asistió a la clausura del VII Congreso Continental de la Coordinadora Latinoamérica de Organizaciones del Campo, que sesionó en Artemisa.

El directivo culmina el próximo 31 de julio su mandato como director general del organismo y reconoció recientemente que Cuba es uno de los países que ya alcanzaron la meta de reducir a la mitad el número de personas con hambre.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.