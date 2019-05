Presidente cubano reitera garantías a inversiones extranjeras ante Ley estadounidense

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, reiteró hoy que Cuba está decidida a aplicar las garantías legales para proteger las inversiones extranjeras en la Isla.

En su cuenta de Twitter, el mandatario suscribió que ello forma parte de la respuesta ante la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, con la que el Gobierno de Estados Unidos pretende asfixiar económicamente a la nación caribeña.

Ese engendro jurídico permite que cortes federales estadounidenses acojan reclamos sobre propiedades de ciudadanos de aquel país que fueron nacionalizadas por la Revolución cubana con apego a la Constitución nacional y las leyes internacionales.

Díaz-Canel subraya en su tuit que la Helms-Burton es un engendro legislativo, por su carácter extraterritorial, por lo cual no tiene jurisdicción en Cuba, país soberano que decide su destino de manera independiente.

