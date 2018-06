Presidente cubano inicia visita a Santiago de Cuba

Por: Angélica Paredes López



El Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició una visita a Santiago de Cuba, donde recorrerá sitios de interés social, económico e histórico.

Acompañado por el miembro del Comité Central del Partido y Primer Secretario en la provincia Lázaro Expósito, el presidente cubano comenzó el recorrido en la Escuela Secundaria Armando García Aspuru, ubicada en el Consejo Popular de Chicharrones, en la provincia.

Dí­az-Canel cumplirá una intensa agenda de dos días que le permitirá un acercamiento a la realidad de este oriental territorio, chequear importantes obras e intercambiar con el pueblo santiaguero.

Esta es la primera visita que Miguel Dí­az-Canel Bermúdez realiza a una provincia del país, luego de que fuera electo Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, el pasado 19 de abril.

