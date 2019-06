Muchos en Europa están contra la Ley Helms Burton

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que la reunión con el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión Europea, Neven Mimica, ratificó que muchos países europeos se oponen a la Ley Helms Burton.

La víspera, Díaz-Canel y Mimica constataron el estado de las relaciones políticas y económicas entre Cuba y la Unión Europea; además, el visitante europeo reiteró su rechazo a las medidas de recrudecimiento del bloqueo contra Cuba y, en particular, a la activación del título III de la Ley Helms Burton.



Durante la reunión también intercambiaron sobre la marcha de los programas de cooperación bilateral en sectores como las energías renovables, la agricultura, el cambio climático y el fortalecimiento institucional.

Además, se ratificó de igual modo la voluntad de la Unión Europea de continuar incrementando los fondos para la cooperación con la isla.

