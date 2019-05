Ley Helms-Burton atropella soberanía de Cuba

La Ley Helms-Burton es un atropello a la soberanía de Cuba, de otros estados y viola la legislación internacional, denunció hoy el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Así lo suscribió en su cuenta de Twitter, donde subrayó que, como parte del bloqueo económico a la Isla, la Helms-Burton intenta asfixiar la economía y rendir a los cubanos a fuerza de dificultades y privaciones.

Rodríguez, quien realiza una visita de trabajo en China, enfatizó que tales propósitos están condenados al fracaso, Cuba y el mundo lo rechazan.

Anteriormente, el Canciller cubano realizó una visita de trabajo a la Federación Rusa donde sostuvo encuentros con el canciller Serguei Lavrov y otras autoridades del país euroasiático, además de reunirse con los miembros de la comunidad cubana residente en ese país.

