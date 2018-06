La FEU hará historia por la Revolución

Miguel Díaz Canel Bermúdez, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, señaló en la capital, su profunda convicción de que la Federación Estudiantil Universitaria hará Historia por la Revolución, la Patria y el Socialismo al ser el futuro de la nación.

Al intervenir en el Congreso de la FEU en la Universidad de La Habana, agregó que expresará al General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido, el saludo enviado por el alumnado de la casi tricentenaria Casa de altos estudios.

Consignó Díaz Canel que los universitarios están insertados en los 150 años de las luchas independentistas, por las batallas que libran para perfeccionar la sociedad, incrementar su preparación y desmontar los planes subversivos del enemigo

Subrayó el dignatario que las investigaciones científicas de los universitarios aportan a la innovación y la tecnología.

