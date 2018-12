Industria Militar, sustancial aporte a la economía de Cuba (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Una intensa labor colectiva identifican a los trabajadores de la Unión de Industria Militar, que contribuye a la sustitución de importaciones con aportes a la economía, y arriba a sus 30 años.

La celebración se realizó en la Empresa Militar Industrial Granma en La Habana, presidido por el General de Cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá, y fueron entregados al centro diploma firmado por el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), sellos conmemorativos por el aniversario 30, y diplomas a fundadores y jefes de la institución.

También se entregó el sello por el Aniversario 75 de la CTC a la Unión de Industria Militar y el carnet del Partido Comunista de Cuba al trabajador Yulier Ortega Tejeda.

Caridad Vega, joven trabajadora, afirmó que la juventud de la entidad se suma al quehacer cotidiano de la Unión con el objetivo de seguir aportando al desarrollo económico del país.

