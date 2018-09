Homenaje a Raúl en Congreso de Medicina Naturalista

Un reconocimiento como motor impulsor de la medicina natural y tradicional entregó el Ministerio de Salud Pública al General de Ejército Raúl Castro Ruz, en la apertura de Bionat 2018 en el Palacio de las Convenciones de La Habana.

El doctor Alfredo González, vicetitular de Salud, indicó en el VI Congreso de Medicina Natural y Tradicional, que desde 1990 se concede prioridad especial a la directiva 26 del Ministro de las Fuerzas Armadas Raúl Castro Ruz.

Recordó que el Primer Secretario del Partido dijo que la medicina natural y tradicional llegó para quedarse, pues no hay conflicto entre lo mejor de la ciencia y de la tradición.

También fue abierta la Feria Expositiva de productos y servicios del Congreso de Medicina Natural y Tradicional, que cuenta con unos 500 delegados de 15 países.

