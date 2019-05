Felicita Díaz-Canel a las madres cubanas en su día

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel, felicitó a las madres cubanas por celebrarse en la isla cada segundo domingo de mayo, su día.

Bello día el de las Madres, porque nos recuerda el homenaje que debemos a las heroínas de todos los días. Felicidades madres. Somos tus hijos, escribió el mandatario en su cuenta @DiazCanelB.

En otro tuit, el jefe de Estado subrayó: Feliz día madres cubanas, protectoras y tiernas, firmes y exigentes. Gracias por dar vida, hogar, cuidados y alimento. Por sostener la heroicidad cotidiana. Por parir a este pueblo que nos enorgullece.

Por su parte, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, también reconoció el papel de las madres en la sociedad y extendió su felicitación, especialmente, a sus compañeras de trabajo.

Felicidades a las madres de Cuba, en especial a las del Ministerio de Relaciones Exteriores. Honrado de compartir a diario con compañeras como ellas: valerosas, trabajadoras, sensibles, comprometidas, escribió en su cuenta en Twitter.

También, el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, publicó una carta de su presidente, Esteban Lazo, en la cual califica de trascendental el papel de las féminas en la historia de Cuba.

Muchos han sido los momentos de lucha del pueblo cubano por la independencia y la justicia social en los que las mujeres en general y las madres en particular han desempeñado un papel trascendental en la historia de Cuba, refiere el texto.

La Central de Trabajadores de Cuba y los Sindicatos Nacionales también enviaron una felicitación a las madres.

En ella recordaron una frase del Héroe Nacional, José Martí: “ni puede Patria dejar de advertir que las campañas de los pueblos sólo son débiles, cuando en ellas no se alista el corazón de la mujer; pero cuando la mujer… unge la obra con la miel de su cariño la obra es invencible”.

