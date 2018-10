En Pinar del Río, solidaridad y empeño en la recuperación

Pinar del Río, Cuba. – Al frente de una visita de gobierno en Pinar del Río para evaluar los daños ocasionados por el huracán Michael, el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel reconociò la solidaridad humana y la voluntad de trabajo del pueblo pinareño.

Durante la reuniòn con autoridades de la provincia, en la cual tambièn participaron el primer vicepresidente cubano, Salvador Valdés Mesa y varios ministros y viceministros, el mandatario recibió información actualizada sobre las acciones de recuperaciòn en el territorio.

Díaz Canel llamó a reiniciar cuanto antes, y donde las condiciones de las escuelas estén creadas, el curso escolar.

Datos preliminares arrojan más de mil viviendas afectadas en Pinar del Rio tras el paso de Michael, y en cuanto al servicio de electricidad los municipios más dañados hasta la víspera eran San Juan y Martínez y Sandino.

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel, recorrió áreas productivas afectadas por el huracán Michael en Pinar del Río, entre ellas la comunidad El Vizcaíno y dialogò con la población sobre el servicio eléctrico, la situación de sus viviendas y los servicios básicos.

Díaz Canel indagó sobre los daños en la infraestructura tabacalera, constatò las acciones para recuperar el cultivo en la batería de túneles de posturas, de la Empresa de Tabaco de San Juan y Martínez, y elogiò la rápidez con que se comenzó a laborar, sin importar que el 10 de octubre fuera feriado.

Asimismo, el primer vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, recorrió sitios afectados por Michael, en Sandino, donde participó en una reuniòn del Consejo de Defensa Municipal, y en Guane.

Valdés Mesa asegurò que Pinar del Río no va a estar solo en la recuperación.

