Cuba, a las calles el pueblo todo

La Habana, Cuba. – Hace 129 años, los cubanos salieron a las calles por primera vez un Primero de Mayo. Era entonces una respuesta al llamamiento de la Segunda Internacional, tres años después de los sucesos de Chicago. De esa forma, los obreros cubanos fueron de los primeros en sumarse a una celebración que más tarde sería global.

Claro que entonces las condiciones eran diferentes y aquellos manifestantes, que recorrieron varias calles de La Habana colonial, demandaban la jornada laboral de 8 horas y denunciaban la explotación a la que eran sometidos.

Hoy , en la Cuba del Siglo XXI, todo aquello ha quedado atrás y el Día de los Trabajadores es una fecha de reafirmación de la unidad en torno a la Revolución y sobre todo, como ahora, de expresión de la voluntad nacional de resistencia, cuando arrecia la hostilidad del enemigo histórico.

Este Primero de Mayo para los cubanos tiene un matiz diferente, porque se celebra cuando Estados Unidos aprieta descarnadamente el bloqueo.

Pasado mañana, día 2, debe entrar en vigor el Título Tercero de la infame Ley Helms-Burton que nos va a complicar la vida, pero que tendrá una respuesta obrera en la batalla por la eficiencia económica que hoy constituye la tarea fundamental, y en el convencimiento de que en la materialización de las prioridades resulta decisivo el aporte de los trabajadores.

Por eso, como es tradicional, obreros y campesinos saldrán a las calles para mostrarle a los que piden que les devuelvan los muelles de La Habana y Santiago de Cuba, o el Aeropuerto internacional José Martí, que esos tiempos se acabaron y que para defender la propiedad colectiva está en las calles el pueblo todo.

