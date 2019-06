Asiste Díaz-Canel a cierre del I Taller de Producción de Alimentos con más Ciencia

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, se realizó la jornada de clausura del I Taller de Producción de alimentos con más ciencia, durante la cual se expusieron las conclusiones del evento.

Asistieron a la cita, además, José Ramón Saborido Loidi, Ministro de Educación Superior; Iris Quiñones, titular de la Industria Alimentaria; Elba Rosa Pérez Montoya, ministra del Citma; y Gustavo Rodríguez Rollero, titular de Agricultura.



En el evento se analizaron los resultados y perspectivas de programas trascendentales como el de granos, viandas, ganado mayor y menor y bioproductos.

Los debates contaron con la intervención de instituciones pertenecientes a los ministerios de la Agricultura, la Industria Alimentaria, Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Grupo Empresarial Azcuba.

