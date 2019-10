Arriba Díaz-Canel a Azerbaiyán

Bakú, Arzerbaiyan. – El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, llegó hoy a Bakú, capital de Azerbaiyan, que desde mañana acoge la XVIII Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados.

Díaz-Canel arribó a la ciudad de Bakú procedente de Minsk, capital de Belarús, donde cumplió una visita oficial, la cual fue la segunda escala de una gira que inició en Irlanda y concluirá en Rusia.

Miguel Díaz-Canel Bermúdez fue recibido en el aeropuerto internacional Heydar Aliyev por el viceprimer ministro azerbaiyano, Ali Ahmadov, y también, por el canciller de la isla, Bruno Rodríguez y el embajador cubano en Azerbaiyán, Alfredo Fidel Nieves.

Es la primera vez que un presidente de Cuba visita a esa nación euro-asiática, con cerca de 10 millones de habitantes, una historia milenaria y valiosos recursos petroleros.

En horas de la tarde, Díaz-Canel se entrevistó con el presidente de Arzerbaiyán, Ilham Aliyev. Ambos países comparten el objetivo de preservar la unidad del MNOALy su importante papel en la esfera internacional, como mecanismo de concertación política a los países del Sur.

