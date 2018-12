Analiza pleno del Partido Comunista de Cuba el Proyecto de Constitución

La Habana, Cuba. – Presidido por su Primer Secretario, el General de Ejército Raúl Castro Ruz, el VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista analizó el Proyecto de Constitución que se presentará en la próxima sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

El General de Ejército valoró que los datos recogidos con criterios de todos los sectores de nuestra sociedad constituyen un valioso documento de trabajo que debemos conservar y utilizar.

Por su parte, Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, explicó detalladamente los aspectos fundamentales de la consulta popular y del proyecto de Constitución que se derivó de ella.

El Pleno reconoció el arduo trabajo realizado para recoger las opiniones de la población y felicitó a quienes participaron en la organización y aseguramiento del proceso, entre ellos los dúos que guiaron las más de 133 mil asambleas desarrolladas en todo el país.

