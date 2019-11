Inicia AFIDE 2019

La Habana, Cuba. – El Palacio de Convenciones funge, a partir de este lunes, como sede de la VIII Convención Internacional de Actividad Física y Deporte, AFIDE, en la cual expondrán sus trabajos más de 500 delegados.

Las actividades de esta Convención se iniciaron en el hotel Parque Central, con el V Coloquio Internacional Marabana-AFIDE, con la presencia de una gran cantidad de corredores y especialistas vinculados a las pruebas de largo aliento.

El Palacio de Convenciones de La Habana acogerá los siete cursos precongreso, entre los que sobresale el “Estudio de adversarios y protección de la información deportiva” que impartirá el Profesor Auxiliar de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte “Manuel Fajardo” Luis del Toro Reyes.

A Afide concurren alrededor de 300 delegados foráneos y 200 nacionales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.