Granma iguala serie de comodines frente a Industriales

La Habana, Cuba. – El equipo de Granma no cedió ante la presión y como visitante en el Latinoamericano igualó la serie de repechaje frente a Industriales con pizarra de 6 carreras por 1.

Desde el primer inning llegó la sospecha de sentencia, luego de tres boletos y un error del pitcher abridor Bryan Chi, Darián García conectó un jonrón para ubicar a los granmenses arriba 5 por 0.

En el segundo capítulo los Alazanes marcaron otra anotación ante Frank Herrera, pero luego José Armando Pérez, Elder Nodal y Yandy Molina lograron mantenerlos sin anotar; Industriales descontó una en el cuarto episodio.

Leandro Martínez ganó con apertura de calidad por más de 6 entradas; Carlos Santana puso el cuño, aunque inmerso en enredos; mañana a las 10 de la mañana iniciará el duelo de sentencia.

