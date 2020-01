Feria cubana del Libro renueva su marca de identidad

La Habana, Cuba. – La Feria Internacional del Libro de La Habana-Cuba 2020, mostrará una identidad más moderna y actualizada, que marcará pautas para los próximos años, sin perder los atributos ya reconocidos.

Sonia Almaguer Darna, presidenta de la Cámara Cubana del Libro, reconoció que con los componentes gráficos incorporados al concepto general, se subraya a Cuba como anfitriona, el carácter literario del evento y el país invitado de honor en cada edición.

La diseñadora Thais María García, explicó que el cartel de este año reflejará a Vietnam con elementos como la estrella de su bandera nacional, un tambor ancestral y referencias a sus típicos tapices.

Desde su edición 29 que se inaugurará el 6 de febrero, la feria -con su lema Leer es crecer- dispondrá de una campaña promocional cuyo diseño cambiará con cada país invitado de honor y tendrá pautas para las provincias.

