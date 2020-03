Estados Unidos, una pelea entre dos

La Habana, Cuba. – Y pasó el supermartes. Y hubo sorpresas y frustraciones. Y hubo quien se retiró, pero sobre todo hubo más claridad acerca de lo que será la disputa por la candidatura demócrata a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Joe Biden, que parecía un caballo cojo, ganó esa importante carrera en la que dominó 9 de los 15 estados en discusión. Berni Sanders no tuvo un mal resultado, porque salió segundo y sobre todo triunfó en California, el territorio que otorga mayor cantidad de delegados o compromisarios quienes deciden la nominación y se reparten en cada Estado en proporción a los votos obtenidos, siempre que se supere el 15 por ciento. Por eso, tuvieron que apearse Elizabeth Warren y Michael Bloomberg.

Los resultados consolidan la lucha entre dos colores opuestos en el arcoíris demócrata.

El éxito de Biden el supermartes le da un respiro al Partido Demócrata, cuya élite no ve con buenos ojos el discurso izquierdista de Sanders.

Biden, quien fuera vicepresidente durante la Administración Obama, intenta por tercera vez llegar al Despacho Oval de la Casa Blanca. Antes trató infructuosamente de conseguir la nominación presidencial demócrata en 1988 y en 2008, pero en ambas ocasiones abandonó la carrera por falta de oportunidades.

Ahora parece tener un poco más de chance como señalan las encuestas, aunque en ese país todo puede cambiar en un segundo.

Todavía es pronto y para ser nominado hay que ganar mil 990 delegados en las 37 votaciones demócratas que restan hasta junio, pero todo apunta a que la nominación de ese partido será una pelea entre dos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.