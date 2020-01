Estados Unidos, el show continúa

La Habana, Cuba. – El presidente Trump ha actuado como temía Alexander Hamilton, proclama el representante Adam Schiff, punta de lanza de la acusación demócrata contra el mandatario estadounidense.

Así, el congresista se refiere a los textos constitucionales escritos hace más de dos siglos por uno de los llamados Padres Fundadores, el primer Secretario del Tesoro de Estados Unidos y cuyo rostro aparece en los billetes de 10 dólares. Pero al mejor estilo hollywoodense, el bando demócrata encabezado por Schiff busca que en el juicio al mandatario aparezca un testigo sorpresa: nada más y nada menos que John Bolton, quien amenaza con publicar en marzo un libro que pretendidamente pondrá a Trump contra las cuerdas.

Ese texto, citado por The New York Times, confirmaría las presiones del presidente de Estados Unidos contra el gobierno de Ucrania.

Lo que era una bronca rápida y bien montada por los republicanos para defender a Trump, parece ahora complicarse ante la posibilidad de que cuatro senadores de ese partido se sumen al pedido demócrata de escuchar a testigos como John Bolton.

Cualquier votación sobre incorporar más elementos al proceso necesita de la mayoría del Senado, de cien escaños, pero con dominio republicano con 53. Por eso el número cuatro resulta clave, pero que nadie se confunda, porque una cosa es pedir que vengan nuevos testigos y otra mucho más delicada es votar a favor de la destitución del presidente, un asunto que daña la imagen del establishment y que los republicanos parecen dispuestos a impedir.

Por muy loco e irresponsable que sea Donald Trump, destituirlo no es una decisión banal…pero el show continúa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.