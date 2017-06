Cuba ratifica su compromiso con la informatización

La Habana, Cuba. – Los resultados en el avance del proceso de informatización de la sociedad cubana serán presentados en Ginebra, como parte del Foro Internacional de seguimiento a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.

Durante el evento, que concluirá el 16 de junio, cuatro proyectos cubanos están nominados a premios, cuya ceremonia de entrega está prevista para hoy.

En el contexto del Foro, el viceministro de Comunicaciones, Wilfredo González Vidal y la delegación de la Isla, cumplimentarán una intensa agenda de trabajo, que incluye encuentros bilaterales.

En la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información se acordaron diversos compromisos internacionales, entre ellos, eliminar la brecha digital entre los países del norte y del sur, y garantizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en el mundo.

