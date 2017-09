Capturan ejemplar de langosta azul

New Hampshire, EE.UU. – Greh Ward, un pescador de New Hampshire, Estados Unidos, capturó una rara especie de langosta azul, algo poco común.

Según reporta el periódico Portsmouth Herald la captura se produjo cuando el trabajador del mar pescaba langostas con fines comerciales y detectó la presencia de un ejemplar de azul intenso.

Impresionado por el hallazgo, Ward donó el ejemplar al Centro de Ciencias de la Costa en la localidad de Rye, donde el animal será exhibido en el Acuario como parte de su colección de langostas exóticas.

Según los especialistas resulta muy rara la captura de ejemplares de langostas azules, la cual es proveniente de mares cercanos a Australia y Nueva Guinea, de ahí que esta captura en aguas norteamericanas dispara aun más las expectativas.

