Desde La Habana, un impulso al desarrollo del país

La Habana, Cuba.- Con el propósito de discutir los resultados económicos y sociales de la capital, el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, sostuvo un encuentro con directivos de empresas y funcionarios del gobierno en el territorio.

La capital es muy importante para el desarrollo del país, destacó Lazo en medio del análisis de temas como los portadores energéticos, la producción de alimentos, el control interno y el programa de la vivienda.

El delegado de la Agricultura en La Habana, Julio Martínez, informó sobre el crecimiento de las producciones de cultivos varios, a la vez que directivos de Planificación Física expusieron avances en la erradicación de ilegalidades urbanísticas, aunque prevalecen aún indisciplinas.

Trascendió además en el encuentro que se trabaja para elevar la eficiencia en la producción local de materiales de la construcción.

