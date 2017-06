Cubanos rechazan decisiones de Trump

La Habana, Cuba. – Poco después de conocer las decisiones del presidente Donald Trump de revertir la política hacia Cuba que inició el presidente Barack Obama, los cubanos están manifestando su rechazo ante esa hostil posición de la administración republicana, instigada por la ultraderecha de origen cubano radicada en Miami.

Luego del discurso pronunciado por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en Miami, los villaclareños expresaron su repudio a las palabras del magnate en su afán por recrudecer el bloqueo contra Cuba.

La maestra jubilada Teresa Hernández expresó que Trump desconoce la historia de la Mayor de las Antillas, y lo que pretende es asfixiarnos económicamente, propósito que no logrará porque los cubanos seguirán resistiendo y apoyando a sus líderes.

También el santaclareño Humberto González rechazó las denigrantes palabras del mandatario norteamericano, con las que pretende herir el honor de los cubanos y negar las conquistas de la Revolución.

El vecino del Reparto Santa Catalina expresó su desacuerdo en los temas a negociar, porque ello implicaría la privatización de la educación y la salud, y renunciar a nuestra soberanía e independencia.

Ramón Labañino Salazar, Héroe de la República de Cuba, desenmascaró este viernes en la ciudad de Ciego de Ávila las verdaderas intenciones yanquis contra Cuba.

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, sostuvo un encuentro con trabajadores por cuenta propia y economistas de diferentes sectores, a quienes convocó a ser eficientes y sentir el orgullo de ser hombres y mujeres de Fidel Castro.

Ramón Labañino afirmó también que los trabajadores por cuenta propia se crearon para aportar a la sociedad y fortalecer el socialismo y agregó que estamos convocados a trabajar con inteligencia para mejorar la economía del país.

El Héroe de Cuba intercambió también con estudiantes, a quienes recordó la obra y el ejemplo imperecedero de Fidel, al tiempo que hizo anécdotas de su encarcelamiento, junto a los Cinco, en prisiones de Estados Unidos.

Ante los anuncios del presidente Trump de anular acuerdos adoptados por su antecesor Barack Obama, pobladores de la provincia Granma afirman que, como dijo Fidel en la sesión de clausura del Congreso del Partido: nuestro pueblo vencerá.

Las medidas de Trump son continuidad de las que diversos mandatarios aplicaron desde hace más de medio siglo, en su empeño de destruir la Revolución y volver a instaturar el capitalismo y sus males en nuestro país.

En similares términos se pronuncian trabajadores, campesinos, jóvenes y representantes de otros sectores de Granma, al conocer los anuncios de Trump ante representantes de la mafia anticubana en la Florida que no acaba de entender que la Revolución cubana es irreversible.

Para mantenerla así y seguir construyendo el socialismo hay que laborar con más eficiencia, fortalecer la preparación ideológica del pueblo que resiste el bloqueo y vencerá siempre, destacan en Granma.

