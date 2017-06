Dos judocas cubanos en el Grand Prix de Cancún

La Habana, Cuba.- Osniel Solís y Anailys Dorvigni son los judocas cubanos que debutan este viernes en la primera jornada del Grand Prix de Cancún, México, certamen que se efectúa hasta el domingo.

Solís quedó bye y espera por el ganador del combate entre el belga Senne Wyns y el haitiano Gerard Cadet, mientras que Dorvigne enfrenta a la bahamesa Cynthia Rahming.

Los cubanos Iván Silva, Andy Granda, José Armenteros, Alex García y Kaliema Antomarchi subirán este domingo a los tatamis del Grand Prix de Cancún, donde participan 188 atletas de 36 países.

El propósito principal de los antillanos es seguir sumando puntos para el ranking del orbe, de cara al Campeonato Mundial de Budapest, Hungría, programado del 28 de agosto al 3 de septiembre.

